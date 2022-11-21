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Кулеба о призывах к диалогу с Путиным: Компромисс между жизнью и смертью – это смерть

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21.11.2022, 18:35
Кулеба о призывах к диалогу с Путиным: Компромисс между жизнью и смертью – это смерть - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – МИД)

Российского агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, и "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей колонке для Welt о том, почему Бундестагу следует признать Голодомор геноцидом.

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Глава МИД считает, что память о Голодоморе лучше всего может быть сохранена путем признания этого геноцида Бундестагом, и это поможет "кристаллизовать политику" Германии и ЕС по поводу нынешней войны РФ.

"Потому что сейчас снова раздаются голоса, призывающие к диалогу с Путиным. Несомненно, в демократической традиции диалог является самым мощным инструментом для достижения консенсуса. <…> Но диалог не работает, когда по другую сторону стола тирания совершает геноцид. Путинская Россия не ищет решений, она хочет убивать и разрушать", – заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что на данный момент единственный способ противодействовать агрессии РФ – сила. 

"Геноцид нельзя остановить половинчатыми решениями, потому что компромисс между жизнью и смертью – это смерть. Это можно остановить только силой. Силой оружия, справедливостью и правдой. Агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров", – заявил Кулеба.

Глава МИД считает, что признание Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа восстановит справедливость для миллионов людей и установит правду о преступлениях Сталина и советского режима, которую в РФ пытались скрыть десятилетиями. 

Он подчеркнул, что около 70% россиян положительно относятся к Сталину – это показатель того, что, в отличие от Германии, Россия так и не смирилась со своим тоталитарным прошлым. 

"Это одна из главных причин, почему сегодня миллионы россиян поддерживают преступления своих лидеров", – заявил глава МИД.

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Оксана Житнюк
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