У Кулебы сравнили РФ с ИГИЛ после признания Пескова в терроре ради склонения к переговорам

Россияне действуют так же, как террористы ИГИЛ, и остановить их можно не разговорами, а исключительно предоставлением Украине тяжелого вооружения. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя признание спикера Кремля Дмитрия Пескова в том, что РФ бьет по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить президента Владимира Зеленского к переговорам.

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Как передают ресурсы российских пропагандистов, сегодня Песков, комментируя массированный ракетный обстрел 15 ноября, сказал, что "нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры <…> – это все последствия".

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что Россия действует как государство-террорист, а заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам.

"Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", – добавил Николенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявление Пескова сказал, что "единственный шанс провести остаток жизни в безопасности" для спикера Путина и других деятелей Кремля — это украинская тюрьма.

Оксана Житнюк

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