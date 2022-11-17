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Данилов предложил Пескову сдаться в плен Украине. Назвал это "единственным шансом выжить"

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 17:38
Данилов предложил Пескову сдаться в плен Украине. Назвал это
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "единственный шанс провести остаток жизни в безопасности" для спикера Кремля Дмитрия Пескова и других деятелей Кремля — это украинская тюрьма. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, России не стоит пытаться уничтожить энергетическую систему Украины ракетными ударами. 

Он сказал, что для Пескова, владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, заместителя главы администрации диктатора Владимира Путина Сергея Кириенко и других деятелей режима в РФ "единственным шансом провести остаток жизни в безопасности" является "украинская пенитенциарная система".  

"В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах были тепло и свет. Поэтому рекомендую внимательно изучить инструкции и рекомендации по проекту "Хочу жить", — написал Данилов.

Ранее Песков признал, что оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить президента Владимира Зеленского к переговорам.

Читайте также: Генштаб: С 11 ноября Россия нанесла по Украине 148 ракетных ударов, ПВО сбила 102 цели

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кириенко война дмитрий песков евгений пригожин Алексей Данилов критическая инфраструктура
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