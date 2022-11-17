Данилов предложил Пескову сдаться в плен Украине. Назвал это "единственным шансом выжить"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "единственный шанс провести остаток жизни в безопасности" для спикера Кремля Дмитрия Пескова и других деятелей Кремля — это украинская тюрьма. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, России не стоит пытаться уничтожить энергетическую систему Украины ракетными ударами.

Он сказал, что для Пескова, владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, заместителя главы администрации диктатора Владимира Путина Сергея Кириенко и других деятелей режима в РФ "единственным шансом провести остаток жизни в безопасности" является "украинская пенитенциарная система".

"В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах были тепло и свет. Поэтому рекомендую внимательно изучить инструкции и рекомендации по проекту "Хочу жить", — написал Данилов.

Ранее Песков признал, что оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить президента Владимира Зеленского к переговорам.

Разведка Британии полагает, что ракетные удары россиян по инфраструктуре Украины "сильно истощают" запасы ракет РФ.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО.

Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

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Дмитро Гриниченко

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