Генштаб: С 11 ноября Россия нанесла по Украине 148 ракетных ударов, ПВО сбила 102 цели

С 11 ноября российские оккупанты нанесли по Украине 148 ракетных ударов, 17 ноября противник применил 16 ракет и пять беспилотников. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, 15 ноября россияне выпустили по критической инфраструктуре Украины 111 ракет, также было применено 26 дронов-камикадзе по позициям Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры.

Во время обстрела 17 ноября оккупанты направили на Украину 16 крылатых ракет и пять беспилотников.

За период с 11 ноября противовоздушная оборона сбила 102 воздушные цели противника.

Разведка Британии полагает, что ракетные удары россиян по инфраструктуре Украины "сильно истощают" запасы ракет РФ.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО.

Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

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Дмитро Гриниченко

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