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Генштаб: С 11 ноября Россия нанесла по Украине 148 ракетных ударов, ПВО сбила 102 цели

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 13:09
Генштаб: С 11 ноября Россия нанесла по Украине 148 ракетных ударов, ПВО сбила 102 цели - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)

С 11 ноября российские оккупанты нанесли по Украине 148 ракетных ударов, 17 ноября противник применил 16 ракет и пять беспилотников. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, 15 ноября россияне выпустили по критической инфраструктуре Украины 111 ракет, также было применено 26 дронов-камикадзе по позициям Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры.

Во время обстрела 17 ноября оккупанты направили на Украину 16 крылатых ракет и пять беспилотников.

За период с 11 ноября противовоздушная оборона сбила 102 воздушные цели противника. 

Смотрите также: Зеленский показал видео утреннего ракетного удара страны-террориста России по Днепру

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война пво генштаб Алексей Громов
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