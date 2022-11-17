Генштаб: С 11 ноября Россия нанесла по Украине 148 ракетных ударов, ПВО сбила 102 цели
С 11 ноября российские оккупанты нанесли по Украине 148 ракетных ударов, 17 ноября противник применил 16 ракет и пять беспилотников. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, 15 ноября россияне выпустили по критической инфраструктуре Украины 111 ракет, также было применено 26 дронов-камикадзе по позициям Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры.
Во время обстрела 17 ноября оккупанты направили на Украину 16 крылатых ракет и пять беспилотников.
За период с 11 ноября противовоздушная оборона сбила 102 воздушные цели противника.
- Разведка Британии полагает, что ракетные удары россиян по инфраструктуре Украины "сильно истощают" запасы ракет РФ.
- Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО.
- Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.
Смотрите также: Зеленский показал видео утреннего ракетного удара страны-террориста России по Днепру
Комментарии