Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись "прилета" российской крылатой ракеты по оживленной улице в Днепре. Теракт россиян произошел утром 17 ноября, его снял видеорегистратор в одном из автомобилей, которые ехали по этой улице.

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"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар!", – прокомментировал президент.

Зеленский добавил, что "государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий".

Премьер Шмыгаль заявил во время утренней атаки, что новые российские удары "нацелены на газодобычу и предприятия в Днепре".

Разведка Британии полагает, что ракетные удары россиян по инфраструктуре Украины "сильно истощают" запасы ракет РФ.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО. Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

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Євген Пилипенко

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