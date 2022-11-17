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Зеленский показал видео утреннего ракетного удара страны-террориста России по Днепру видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 11:22
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Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись "прилета" российской крылатой ракеты по оживленной улице в Днепре. Теракт россиян произошел утром 17 ноября, его снял видеорегистратор в одном из автомобилей, которые ехали по этой улице.

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"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар!", – прокомментировал президент.

Зеленский добавил, что "государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий".

Премьер Шмыгаль заявил во время утренней атаки, что новые российские удары "нацелены на газодобычу и предприятия в Днепре".

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война ракетный удар военные преступления терроризм днепр
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