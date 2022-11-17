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Работа снайпера украинских ССО: 5 выстрелов – 5 попаданий, одним выстрелом поражены 2 цели видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 10:55
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Командование Сил специальных операций показало эффективную фронтовую работу снайпера 3-го отдельного полка спецназа им. князя Святослава Храброго Вооруженных Сил Украины.

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"Пять минут – пять попаданий. С таким результатом отработал по российским оккупантам один из снайперов ССО Украины. В ходе работы одним выстрелом удалось поразить сразу двух врагов", – говорится в подписи к ролику.

Результат: трое уничтоженных и двое раненых российских захватчиков.

Боевые эпизоды произошли на Донецком направлении фронта.

Смотрите видео: Гроза оккупантов. Как снайперы ССО стреляют по яйцам

Євген Пилипенко
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