Командование Сил специальных операций показало эффективную фронтовую работу снайпера 3-го отдельного полка спецназа им. князя Святослава Храброго Вооруженных Сил Украины.

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"Пять минут – пять попаданий. С таким результатом отработал по российским оккупантам один из снайперов ССО Украины. В ходе работы одним выстрелом удалось поразить сразу двух врагов", – говорится в подписи к ролику.

Результат: трое уничтоженных и двое раненых российских захватчиков.

Боевые эпизоды произошли на Донецком направлении фронта.

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Євген Пилипенко

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