Командование Сил специальных операций показало эффективную фронтовую работу снайпера 3-го отдельного полка спецназа им. князя Святослава Храброго Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Пять минут – пять попаданий. С таким результатом отработал по российским оккупантам один из снайперов ССО Украины. В ходе работы одним выстрелом удалось поразить сразу двух врагов", – говорится в подписи к ролику.
Результат: трое уничтоженных и двое раненых российских захватчиков.
Боевые эпизоды произошли на Донецком направлении фронта.
- 22 октября российский снайпер убил 10-летнюю девочку в Харьковской области.
- "У меня по Украине 18 лет висит. Сидеть всю жизнь?" – оккупант боится плена: перехват.
Смотрите видео: Гроза оккупантов. Как снайперы ССО стреляют по яйцам
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністраторРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии