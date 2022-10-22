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Российский снайпер убил 10-летнюю девочку в Харьковской области – полиция

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 19:44
Российский снайпер убил 10-летнюю девочку в Харьковской области – полиция - Фото
Фото: facebook.com/UA.National.Police

25 февраля в селе Новый Бурлук в Харьковской области снайпер российской армии обстрелял автомобиль мирных жителей, убив 10-летнюю девочку и ранив ее дедушку и бабушку. Об этом сегодня, 22 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Там рассказали, что 25 февраля дедушка вместе с внучкой поехал в магазин за бабушкой. В это время российский снайпер обстрелял их автомобиль. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь. При транспортировке раненой девочки в медицинское учреждение в Чугуев их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения.

Село Новый Бурлук с первого дня полномасштабного вторжения РФ попало под оккупацию врага, сообщили в полиции. По словам местных жителей, солдаты российской армии вели себя вызывающе – поселились в домах граждан, отбирали автомобили, забирали домашний скот, еду, мародерствовали и убивали.

По словам дедушки погибшей Николая Кившара, до войны 10-летняя девочка вместе с родителями проживала в Харькове. В село ребенка перевезли потому, что считали, что там будет безопаснее.

Тело ребенка мужчина нес на руках в ближайшую деревню. Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище, сообщили в полиции.

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Вадим Ребрина
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Харьков оккупация снайпер новый бурлук
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