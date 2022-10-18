В Лимане полиция эксгумировала тела пяти убитых детей
В деоккупированном Лимане правоохранители эксгумировали тела пяти убитых детей. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
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Как отмечается, тела четверых детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного убитого мальчика его мама похоронила в своем дворе.
Предварительно установлено, что все дети погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов.
Полицейские эксгумировали из стихийных могил тела девочек – 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две девочки – сестры. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят.
В полиции сообщают, что следственные действия в Лимане на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса продолжаются две недели. Кроме того, правоохранители эксгумируют тела из одиночных захоронений во дворах и на огородах.
По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали тела 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.
Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, пятеро детей, пол шести человек не установлен.
На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане.
В полиции уточняют, что эти данные не окончательные – ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.
- 14 октября полиция завершила эксгумацию на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане.
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