UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области установлены многочисленные факты массовых расстрелов и пыток – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 17:21
В Херсонской области установлены многочисленные факты массовых расстрелов и пыток – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированной Херсонской области сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время временной оккупации района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным спецслужбы, используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их "сдавать" места нахождения участников движения сопротивления.

СБУ установила, что захватчики не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать собственные дворы.

Задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую оккупанты обвинили в корректировке артобстрелов.

Также, информирует СБУ, на территории местного гаражного кооператива обнаружена вражеская СТО, куда россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для дальнейшего вывоза в РФ.

Читайте также: Хоронили целыми семьями. В Донецкой области полиция эксгумировала более 120 тел – фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу пытки оккупация Херсонская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 