В Херсонской области установлены многочисленные факты массовых расстрелов и пыток – СБУ

В ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированной Херсонской области сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время временной оккупации района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их "сдавать" места нахождения участников движения сопротивления.

СБУ установила, что захватчики не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать собственные дворы.

Задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую оккупанты обвинили в корректировке артобстрелов.

Также, информирует СБУ, на территории местного гаражного кооператива обнаружена вражеская СТО, куда россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для дальнейшего вывоза в РФ.

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Вадим Ребрина

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