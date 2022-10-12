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Хоронили целыми семьями. В Донецкой области полиция эксгумировала более 120 тел – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 15:08
Хоронили целыми семьями. В Донецкой области полиция эксгумировала более 120 тел – фото - Фото
Фото: Нацполиция

На деоккупированных территориях Донбасса полиция эксгумировала более 120 тел. Выявлено 35 мест захоронений, из них три – массовые. Об этом сообщает Нацполиция.

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Продолжаются раскопки на местах массового захоронения в Лимане. Через неделю кропотливой работы полицейские изъяли тела 56 человек.

Хоронили целыми семьями. В Донецкой области полиция эксгумировала более 120 тел – фото

В освобожденных населенных пунктах полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно – в Святогорске, где было похоронено семь человек (шесть женщин и один мужчина). Другие – на кладбище в Лимане.

Хоронили целыми семьями. В Донецкой области полиция эксгумировала более 120 тел – фото

В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями.

Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на непогоду: дождь размывает почву. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы.

  • Святогорск был под временной оккупацией российских войск с 7 июня, а в середине сентября город вернулся под украинский флаг.
  • 3 октября Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.
  • 7 октября в освобожденных от армии РФ Лимане и Святогорске Донецкой области началась эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации.
Вадим Ребрина
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полиция война эксгумация
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