Хоронили целыми семьями. В Донецкой области полиция эксгумировала более 120 тел – фото

На деоккупированных территориях Донбасса полиция эксгумировала более 120 тел. Выявлено 35 мест захоронений, из них три – массовые. Об этом сообщает Нацполиция.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Продолжаются раскопки на местах массового захоронения в Лимане. Через неделю кропотливой работы полицейские изъяли тела 56 человек.

В освобожденных населенных пунктах полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно – в Святогорске, где было похоронено семь человек (шесть женщин и один мужчина). Другие – на кладбище в Лимане.

В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями.

Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на непогоду: дождь размывает почву. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы.

Святогорск был под временной оккупацией российских войск с 7 июня, а в середине сентября город вернулся под украинский флаг.

3 октября Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

7 октября в освобожденных от армии РФ Лимане и Святогорске Донецкой области началась эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.