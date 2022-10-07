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07.10.2022, 19:43

В освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фото

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В освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фото
В освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фото
В освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фотоВ освобожденном Лимане обнаружили 200 могил и братское захоронение – фото

В освобожденных от армии РФ Лимане и Святогорске Донецкой области началась эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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Глава ОВА отметил, что в Лимане известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около 200 могил. По предварительной информации, это одиночные могилы, где похоронены гражданские.

На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские, сообщил Кириленко. Точное количество тел в братской могиле пока неизвестно.

Также он сообщил, что на Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 тело – это гражданские, погибшие в оккупации.

"Пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле", – написал глава ОВА.

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Теги: война, Лиман, эксгумация, святогорск, братская могила
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