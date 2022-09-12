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Украинские войска зашли в Святогорск

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 22:13
Украинские войска зашли в Святогорск - Фото
Лавра в Святогорске (фото: УПЦ МП)

Национальная гвардия вечером в понедельник, 12 сентября, сообщила, что украинские войска вошли в Святогорск на севере Донецкой области. Город был оккупирован с 7 июня.

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В Facebook-странице НГУ опубликовано видео, на котором боец говорит о том, что Нацгвардия, Вооруженные Силы и территориальная оборона зашли в Святогорск и шаг за шагом освобождают украинскую землю от оккупантов.

Перед этим в соцсетях появились фотографии украинского флага над мэрией Святогорска.

Украинские войска зашли в Святогорск
Андрій Водяний
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Донецкая область война святогорск
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