Украинские войска зашли в Святогорск
12.09.2022, 22:13
Лавра в Святогорске (фото: УПЦ МП)
Национальная гвардия вечером в понедельник, 12 сентября, сообщила, что украинские войска вошли в Святогорск на севере Донецкой области. Город был оккупирован с 7 июня.
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В Facebook-странице НГУ опубликовано видео, на котором боец говорит о том, что Нацгвардия, Вооруженные Силы и территориальная оборона зашли в Святогорск и шаг за шагом освобождают украинскую землю от оккупантов.
Перед этим в соцсетях появились фотографии украинского флага над мэрией Святогорска.
- Мэр Святогорска Владимир Бандура предал Украину и перешел на сторону оккупантов.
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