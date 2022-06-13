Мэр Святогорска изменил Украине и перешел на сторону россиян

Мэр временно оккупированного Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. Еще в мае он называл россиян оккупантами, но, как утверждается в Telegram-канале главаря оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина, в действительности все это время был двойным агентом.

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В сообщении Пушилина говорится, что с Бандурой они были "давно на связи".

За измену городскому голове Святогорска сохранили должность, он теперь будет руководить оккупационной администрацией города.

Государственное бюро расследований на прошлой неделе открыло против городского головы Святогорское уголовное производство по статье "Государственная измена". Основанием стало то, что Бандура обвинил Вооруженные Силы в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры.

Также он заявил, что украинские военные "убивают священнослужителей и монахов, занимаются мародерством, грабежами", а президент Владимир Зеленский и его окружение обвинили в нежелании капитулировать.

Святогорск перешел под контроль оккупационных войск 7 июня.

Владимир Бандура стал мэром Святогорска в октябре 2020 года, победив на выборах в качестве выдвиженца ОПЗЖ.

Андрей Водяный

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