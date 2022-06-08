Мэра Святогорска обвинили в госизмене – публично поддержал оккупантов

Сотрудники Госбюро расследований открыли уголовное производство по статье о государственной измене в отношении мэра города Святогорска Донецкой области.

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Основанием для выдвижения обвинений, как сообщило ГБР, стали публичные выступления мэра Святогорска и его интервью российским пропагандистам, в которых он выражает солидарность с "русским миром", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины.

Среди прочего, на одном из видео, опубликованном в социальных сетях, мэр поддержал российский фейк о якобы "поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры".

Вменяемая мэру статья УК о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного заключения до 15 лет или пожизненного.

Согласно доступной информации, главой Святогорской городской общины сейчас является Владимир Владимирович Бандура, 1990 года рождения, уроженец Торецка, член партии ОПЗЖ.

23 мая Мариупольский городской совет назвал имена девяти членов партии ОПЗЖ, которые сотрудничают с оккупационными властями.

Сергей Бережной

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