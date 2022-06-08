Мэра Святогорска обвинили в госизмене – публично поддержал оккупантов
Сотрудники Госбюро расследований открыли уголовное производство по статье о государственной измене в отношении мэра города Святогорска Донецкой области.
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Основанием для выдвижения обвинений, как сообщило ГБР, стали публичные выступления мэра Святогорска и его интервью российским пропагандистам, в которых он выражает солидарность с "русским миром", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины.
Среди прочего, на одном из видео, опубликованном в социальных сетях, мэр поддержал российский фейк о якобы "поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры".
Вменяемая мэру статья УК о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного заключения до 15 лет или пожизненного.
Согласно доступной информации, главой Святогорской городской общины сейчас является Владимир Владимирович Бандура, 1990 года рождения, уроженец Торецка, член партии ОПЗЖ.
- 23 мая Мариупольский городской совет назвал имена девяти членов партии ОПЗЖ, которые сотрудничают с оккупационными властями.
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