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Мэра Святогорска обвинили в госизмене – публично поддержал оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 13:45
Мэра Святогорска обвинили в госизмене – публично поддержал оккупантов - Фото
Владимир Бандура (Фото - Facebook)

Сотрудники Госбюро расследований открыли уголовное производство по статье о государственной измене в отношении мэра города Святогорска Донецкой области. 

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Основанием для выдвижения обвинений, как сообщило ГБР, стали публичные выступления мэра Святогорска и его интервью российским пропагандистам, в которых он выражает солидарность с "русским миром", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины.

Среди прочего, на одном из видео, опубликованном в социальных сетях, мэр поддержал российский фейк о якобы "поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры".

Вменяемая мэру статья УК о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного заключения до 15 лет или пожизненного.

Согласно доступной информации, главой Святогорской городской общины сейчас является Владимир Владимирович Бандура, 1990 года рождения, уроженец Торецка, член партии ОПЗЖ.

Сергей Бережной
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коллаборант госбюро расследований государственная измена ОПЗЖ
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