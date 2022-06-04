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Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру. Горит исторический Всехсвятский скит

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 12:45
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру. Горит исторический Всехсвятский скит - Фото
Фото: Yurii Kochevenko/Facebook

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита. Фото горящей церкви опубликовал офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко. 

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Кочевенко в Facebook.  

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В УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит: "В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители".

Всехсвятский скит построен в 1912 году. Это один из лучших образцов наследования деревянного храмового зодчества.  

За последний месяц Святогорская лавра несколько раз попадала под обстрелы оккупантов. 9 мая несколькими ракетными ударами оккупанты разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры.

30 мая атака россиян на лавру повлекла за собой гибель трех человек.  

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Роман Брыль
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обстрел московский патриархат святогорская лавра российские оккупанты Всехсвятский скит
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