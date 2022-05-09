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Оккупанты несколькими ударами разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры – видео

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09.05.2022, 00:07
Оккупанты несколькими ударами разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры – видео - Фото
Фото - Facebook Юрия Кочевенко

Российские оккупанты сознательно несколькими ракетными ударами разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры Украинской православной церкви московского патриархата. Видео опубликовал в Facebook офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

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"Жили, пропагандировали "русский мир". Вот "русский мир" пришел. И прицельно раздолбал эту церковь. Это не первый сюда был прилет. Они сознательно развалили собственную церковь", – подчеркнул он.

По словам военнослужащего, церковь расположена в очень красивом месте, раньше сюда приезжало много паломников, поскольку рядом расположен целый комплекс.

Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры был построен в середине 19 века, он находится в селе Долина Донецкой области. На видео можно увидеть, что оккупанты разбомбили его полностью, здание теперь непригодно для использования.

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Яна Катасонова
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война святогорская лавра
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