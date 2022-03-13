Донецкая область. Враг ударил по эвакуационному поезду и Святогорской лавре

Глава Донецкой области Павел Кириленко написал, что всю ночь российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу области.

Около полуночи в результате авианалета около станции Брусин получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск-Львов". В результате этого одна проводница погибла, одна – ранена.

Оккупанты бомбами повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". Кроме того, нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время в общей сложности находилось около тысячи человек. Среди них – более двухсот детей.

В результате один человек был госпитализирован в больницу, двое обратились в травмпункт в Славянске самостоятельно, еще 30 людям, получившим незначительные ранения, помощь была предоставлена ​​на месте. Повреждена инфраструктура вокруг лавры, испорчено личное имущество.

Ранее сообщалось, что в Луганской области оккупанты ударили по жилым домам и использовали фосфорные бомбы.

Дмитрий Смирнов

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