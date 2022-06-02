В результате российских обстрелов Святогорской лавры погибли и ранены монахи
30 мая Святогорская лавра попала под обстрел российских оккупантов. 1 июня стало известно, что атака россиян на лавру привела к гибели троих человек. Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и сайт УПЦ МП.
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"Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре", – сообщил Кириленко.
В УПЦ МП заявили, что обстрелы Святогорска привели к разрушениям в Свято-Успенской Святогорской лавре, погибли двое монахов и монахиня, трое монахов были ранены.
"При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Число погибших и пострадавших мирян пока неизвестно", – сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.
Как отмечается, пострадали третий и четвертый монашеские корпуса лавры.
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