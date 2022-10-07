Под Лиманом нашли штаб оккупантов со списками коллаборантов – видео

В освобожденном от россиян населенном пункте Яцковка под Лиманом обнаружен штаб оккупантов с документацией, в том числе со списками коллаборантов. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

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ГБР сообщило, что россияне обустроили штаб в одном из частных домов.

В помещении штаба найдены списки пленных и незаконно арестованных, а также документы и анкеты кандидатов на должности в оккупационной администрации, поданные теми, кто согласился работать в интересах российских захватчиков.

29 сентября Нацполиция сообщила, что обнаружила в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска бухгалтерские документы со списками коллаборантов, сведениями о выплатах и о вымогательстве денег у местных жителей.

Сергій Бережний

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