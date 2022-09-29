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В освобожденном Волчанске нашли зарплатные ведомости коллаборантов – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 16:25
В освобожденном Волчанске нашли зарплатные ведомости коллаборантов – фото, видео - Фото
Фото - Национальная полиция Украины

Национальная полиция сообщила, что обнаружила в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска большой массив бухгалтерских документов со списками коллаборантов, сведениями о выплатах и вымогательстве денег у местных жителей.

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По информации Нацполиции, в период оккупации Волчанска оккупанты заняли помещение местного ЦНАПа для оформления бумаг и после бегства из города оставили здесь списки тех, кто согласился с ними сотрудничать, зарплатные ведомости и другие финансовые документы. 

"Установлено, что оккупационные власти требовали у фермеров так называемые "добровольные взносы" за право вести сельскохозяйственную деятельность", – сообщают правоохранители. Например, вести сев на одном гектаре земли стоило примерно $20, сбор урожая – еще $30.

Обнаруженные документы переданы следственным группам, которые занимаются расследованием военных преступлений на территории Харьковской области.

Фото – Национальная полиция Украины

Фото – Национальная полиция Украины

Фото – Национальная полиция Украины

Читайте также: Псевдореферендумы оккупантов в лицах: СБУ огласила подозрения топ-организаторам

Сергій Бережний
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Нацполиция харьковская область временно оккупированные территории коллаборанты волчанск
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