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"Значительное достижение ВСУ". В Пентагоне оценили освобождение Лимана

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 09:08
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Освобождение Лимана Донецкой области – значительное достижение украинских военных. Об этом заявил на брифинге чиновник Пентагона, который выступал на условиях анонимности.

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Украинские военные контролируют Лиман, а россияне отошли на восток и пытаются там обороняться, говорит американский чиновник.

"Лиман использовался российскими войсками в качестве логистического узла, поэтому его освобождение Украиной является значительным оперативным достижением", – сказал он.

"Значительное достижение ВСУ". В Пентагоне оценили освобождение Лимана

По его словам, россияне продолжают обстреливать окрестности Купянска Харьковской области и пытаются продвинуться возле Бахмута, но без существенных сдвигов.

А ВСУ продолжают контрнаступление на юге, отметил американец. Действия украинских военных – выверенные и обдуманные, на выходных они освободили Архангельское и Миролюбовку.

Смотрите также: "Оккупанты драпали, на чем могли". Военные показали, как освобождали Лиман: видео

Марко Сировой
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пентагон ВСУ война Херсон Лиман юг
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