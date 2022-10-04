"Значительное достижение ВСУ". В Пентагоне оценили освобождение Лимана

Освобождение Лимана Донецкой области – значительное достижение украинских военных. Об этом заявил на брифинге чиновник Пентагона, который выступал на условиях анонимности.

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Украинские военные контролируют Лиман, а россияне отошли на восток и пытаются там обороняться, говорит американский чиновник.

"Лиман использовался российскими войсками в качестве логистического узла, поэтому его освобождение Украиной является значительным оперативным достижением", – сказал он.

По его словам, россияне продолжают обстреливать окрестности Купянска Харьковской области и пытаются продвинуться возле Бахмута, но без существенных сдвигов.

А ВСУ продолжают контрнаступление на юге, отметил американец. Действия украинских военных – выверенные и обдуманные, на выходных они освободили Архангельское и Миролюбовку.

По данным ВСУ, остатки группировки россиян из Лимана пытаются строить укрепления в Кременной.

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Марко Сировой

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