Вооруженные Силы Украины освободили Лиман Донецкой области вчера, 2 октября. Сегодня Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео о том, как проходила эта операция.
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Окруженные в Лимане оккупанты пытались прорваться и теряли личный состав и сотни единиц техники, говорится в описании к видео.
Военные рассказывают, что россияне были в панике, "бегали по всему населенному пункту", попадали в плен или не хотели сдаваться и были уничтожены.
Чтобы вырваться из города, оккупанты использовали гражданский транспорт, но под плотным огнем украинских военных несли большие потери.
"В населенном пункте гражданских машин почти не осталось – драпали, на чем могли", – рассказал боец ВСУ.
Военные сообщили, что отступая, российские военные установили в городе мины и растяжки.
- 2 октября президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.
- В видеообращении Зеленский сказал, что история с освобождением Лимана сейчас является самой медийной, но успехи ВСУ этим не ограничиваются.
- В ночь на 3 октября стало известно, что украинские силы обороны освободили населенный пункт Торское Донецкой области.
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