Вооруженные Силы Украины освободили Лиман Донецкой области вчера, 2 октября. Сегодня Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео о том, как проходила эта операция.

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Окруженные в Лимане оккупанты пытались прорваться и теряли личный состав и сотни единиц техники, говорится в описании к видео.

Военные рассказывают, что россияне были в панике, "бегали по всему населенному пункту", попадали в плен или не хотели сдаваться и были уничтожены.

Чтобы вырваться из города, оккупанты использовали гражданский транспорт, но под плотным огнем украинских военных несли большие потери.

"В населенном пункте гражданских машин почти не осталось – драпали, на чем могли", – рассказал боец ВСУ.

Военные сообщили, что отступая, российские военные установили в городе мины и растяжки.

2 октября президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

В видеообращении Зеленский сказал, что история с освобождением Лимана сейчас является самой медийной, но успехи ВСУ этим не ограничиваются.

В ночь на 3 октября стало известно, что украинские силы обороны освободили населенный пункт Торское Донецкой области.

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Наталія Медведєва

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