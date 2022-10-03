ВСУ подтвердили: украинские подразделения взяли Торское по дороге к Кременной

Украинские силы обороны освободили населенный пункт Торское Донецкой области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге к Кременной и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной", – сказал Череватый.

Комментируя операцию по оперативному окружению вражеских войск в Лимане, Череватый отметил, что часть группировки армии РФ была уничтожена, часть взята в плен, часть смогла определенными колоннами и малыми группами выйти, и сейчас некоторые из этих оккупантов пытаются занимать оборону в Кременной.

Он отметил, что ВСУ продолжают работу в это местности, так как "остатки" российской группировки еще есть в лесах. Также, по его словам, украинские силы занимаются разминированием – оккупанты оставили много мин, растяжек и "лепестков".

Сегодня Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что история с освобождением Лимана сейчас является самой медийной, но успехи ВСУ этим не ограничиваются.

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Оксана Житнюк

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