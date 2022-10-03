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Остатки группировки россиян из Лимана пытаются строить укрепления в Кременной — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 12:24
Остатки группировки россиян из Лимана пытаются строить укрепления в Кременной — ВСУ - Фото
Оккупированная Кременная (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

Остатки российской группировки, которая находилась в освобожденном Лимане, отступили в Кременную и пытаются строить там укрепления  Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Лиман полностью зачищен от оккупантов, а остатки группировки противника "бегают по окраинам, где их активно отлавливают".

Он отметил, что в городе продолжаются стабилизационные мероприятия — там очень опасная минная ситуация.

Также Череватый заявил, что был отбит поселок Торское, а россияне отступили в Кременную, где пытаются строить новую линию обороны. Спикер командования подчеркнул, что артиллерия и ракетные войска Вооруженных Сил Украины делают все, чтобы помешать оккупантам построить укрепления. 

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Дмитро Гриниченко
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ВСУ война Донбасс Лиман Кременная
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