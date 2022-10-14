Полиция завершила эксгумацию на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане

В Лимане, в Донецкой области, полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников. Продолжаются работы по эксгумации еще более 120 гражданских. Устанавливаются обстоятельства смерти каждого человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Полицейские сосредоточили усилия на эксгумации гражданских лиц из захоронения, расположенного рядом с могилой военных.

Всего с 29 сентября по сегодняшний день полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человек, погибших во время оккупации. Из них 108 тел были эксгумированы из стихийных захоронений, остальные найдены в зданиях и на улицах, сообщили в НПУ.

85 погибших – это гражданские жители, часть из них имеют признаки насильственной смерти, в том числе осколочные ранения.

На сегодняшний день отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы.

В общей сложности полицейскими установлено 35 захоронений на деоккупированной территории.

Читайте также: СБУ заявила, что установила на Херсонщине многочисленные факты массовых расстрелов и пыток

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.