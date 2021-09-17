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Гроза оккупантов. Как снайперы ССО стреляют по яйцам – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 21:50
Боец ССО (скриншот из видеозаписи)
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Силы специальных операций показали фрагменты соревнований снайперских пар бойцов от Украины, Британии, Канады, Польши и США. В программу входила также стрельба на меткость – по подвешенным куриным яйцам. Видео выложено в YouTube-канале ССО ВСУ.

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Тренировочные состязания 22 снайперских пар состоялись на базе учебно-тренировочного центра ССО под Бердичевом.

На кадрах – стрельба из различных типов оружия в разных положениях и условиях; на точность, скорость и умение поражать как миниатюрные, так и крупные цели, статичные и в движении, в городской застройке и в поле. Бойцы ставили и снимали растяжки, выполняли упражнения на скорость и прочее.

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Как указано в подписи к ролику, "это настоящее боевое братство, закрытый клуб, где имена, звания и лица держат в тайне от широкой общественности".

"Их профессия овеяна множеством легенд, а правду об истинной боевой работе держат засекреченной долгие годы. Говорят, что один выстрел может изменить ход истории. И взглянуть на то, как работает снайпер, может далеко не каждый", – пишет пресс-служба ССО.

Этот род войск постоянно ведет набор желающих пополнить ряды военной элиты:

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Евгений Пилипенко
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