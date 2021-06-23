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ССО в порту Одессы взяли на абордаж британский эсминец: видео и фото учебной спецоперации видео

23.06.2021, 13:11
Скриншот из видеозаписи
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Бойцы сил спецопераций Украины, Британии и США отработали абордаж на пришвартованном в Одессе британском эсминце HMS Defender. Фрагменты учений показало в ролике командование ССО.

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Со стороны Украины в группу захвата входили полностью экипированные "островитяне" – бойцы 73-го центра морских спецопераций им. кошевого атамана Антона Головатого.

Смотрите видео: Бойцы ССО поздравили десантников бодрой рок-песней

"Мероприятие в очередной раз доказало, что ССО ВСУ способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО", – подчеркнули в штабе.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Нажмите, чтобы увеличить (фото — командование ССО)

Смотрите видео: СБУ: В Кропивницком задержан коммунист-агент "Истина": шпионил за бойцами ССО

Евгений Пилипенко
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