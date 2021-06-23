Бойцы сил спецопераций Украины, Британии и США отработали абордаж на пришвартованном в Одессе британском эсминце HMS Defender. Фрагменты учений показало в ролике командование ССО.

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Со стороны Украины в группу захвата входили полностью экипированные "островитяне" – бойцы 73-го центра морских спецопераций им. кошевого атамана Антона Головатого.

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"Мероприятие в очередной раз доказало, что ССО ВСУ способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО", – подчеркнули в штабе.

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Евгений Пилипенко

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