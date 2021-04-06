Впервые женщина-военный прошла отбор на курс Сил специальных операций ВСУ: фото

Впервые в истории Сил специальных операций ВСУ кандидат-женщина к прохождению Квалификационного курса (Q-курса) прошла этап оценки и отбора. Об этом сообщает пресс-служба командования ССО.

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Там рассказали, что попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "большой армии" пройти отбор на квалификационный курс ССО предпринимались, начиная с 2016 года.

"Независимо от пола, чтобы достичь этой цели, курсант должен найти в себе силы и соединить в единое целое дух, интеллект и физическую ловкость. До сегодняшнего дня вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор был непреодолимым, но разве что для мышц..." – говорится в сообщении.

"Этот пример женского упорства окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов "освоить все стихии, стать острием каждой из них", – добавили в командовании ССО.

Какие испытания проходит кандидат, подробно рассказано в документальном фильме "Гарт сталевих".

В фильме говорится, что инструкторы делают все, чтобы как можно больше кандидатов отказались от прохождения курса — им нужны лучшие из лучших. Многие не выдерживают уже на первых этапах.

В октябре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон об обеспечении равных прав мужчин и женщин во время прохождения военной службы.

По состоянию на март 2019 года, 7000 военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий на Донбассе и шесть погибли на фронте.

Вадим Ребрина

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