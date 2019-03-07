Мужественно. Сколько женщин взяли в руки оружие - Полторак, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По словам министра обороны Степана Полторака, около 26 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 3,5 тысяч являются офицерами

Реклама
Реклама

С начала агрессии России против Украины, с 2014 года, 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий в Донбассе и шесть погибли на фронте. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак сегодня, 7 марта, в Киеве.

"За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды, 1,5 тысячи получили награды, знаки отличия Минобороны, более тысячи – отличия начальника Генштаба. Я хотел бы обратить внимание, что за это время более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий", - отметил министр.

Реклама

Присутствующие минутой молчания почтили память погибших за 5 лет войны женщин-военнослужащих: Хорунжей Натальи, Вовк Аллы, Носковой Екатерины, Галицкой Сабины, Баклановой Леси и Петрик Веры.

"Сегодня в ВСУ работают и проходят службу почти 56 тысяч женщин-военнослужащих, госслужащих. Из них 26 тысяч – это военнослужащие, 3,5 тысяч из 26 тысяч - офицеры и выполняют боевые задачи как на востоке Украины, так и по назначению", - подчеркнул министр. 

"Где женщина - там дисциплина и порядок, и враг точно не пройдет", - заявил Полторак и поблагодарил женщин, которые "мужественно и героически защищают нашу страну, ее территориальную целостность", приближая Украину к стандартам НАТО и вступлению в Альянс.

Читайте также: С этого года девушки смогут учиться в военных лицеях

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, минобороны, армия, видео, степан полторак, женщины, 8 марта, служба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Мужественно. Сколько женщин взяли в руки оружие - Полторак, видео
Мужественно. Сколько женщин взяли в руки оружие - Полторак, видео
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео
Экономика В НАБУ назвали сумму убытков от хищений в Укроборонпроме
Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе
ТЭК Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе
Спасти рынок. В Украине построят два новых свинокомплекса
Продовольствие Спасти рынок. В Украине построят два новых свинокомплекса
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Мужественно. Сколько женщин взяли в руки оружие - Полторак, видео
Мужественно. Сколько женщин взяли в руки оружие - Полторак, видео
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео 13:30
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео 13:29
Умер первый бас-гитарист культовых Queen: видео
Умер первый бас-гитарист культовых Queen: видео 12:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 