Мужественно. Сколько женщин взяли в руки оружие - Полторак, видео

С начала агрессии России против Украины, с 2014 года, 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий в Донбассе и шесть погибли на фронте. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак сегодня, 7 марта, в Киеве.

"За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды, 1,5 тысячи получили награды, знаки отличия Минобороны, более тысячи – отличия начальника Генштаба. Я хотел бы обратить внимание, что за это время более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий", - отметил министр.

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Присутствующие минутой молчания почтили память погибших за 5 лет войны женщин-военнослужащих: Хорунжей Натальи, Вовк Аллы, Носковой Екатерины, Галицкой Сабины, Баклановой Леси и Петрик Веры.

"Сегодня в ВСУ работают и проходят службу почти 56 тысяч женщин-военнослужащих, госслужащих. Из них 26 тысяч – это военнослужащие, 3,5 тысяч из 26 тысяч - офицеры и выполняют боевые задачи как на востоке Украины, так и по назначению", - подчеркнул министр.

"Где женщина - там дисциплина и порядок, и враг точно не пройдет", - заявил Полторак и поблагодарил женщин, которые "мужественно и героически защищают нашу страну, ее территориальную целостность", приближая Украину к стандартам НАТО и вступлению в Альянс.

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