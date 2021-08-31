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Два самолета Сил спецопераций США пролетели над Киевом на сверхнизкой высоте – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 14:10
Два самолета Сил спецопераций США пролетели над Киевом на сверхнизкой высоте – видео - Фото
Фото - US Embassy in Ukraine

Военно-транспортные самолеты Сил специальных операций США MC-130J Commando II пролетели над Киевом на предельно малой высоте. Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

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"Силы спецопераций вместе с коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии Командование специальных операций США в Европе осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на 2-х самолетах MC-130J Commando II", – говорится в посте посольства в Twitter. 

Как отмечается в посте Командования ССО США, полет состоялся 26 августа – на борту самолетов находились глава подкомитета Рады по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук, командующий Сил специальных операций Украины Георгий Галаган и командующий ССО США в Европе Дэвид Табор.

  • 24 августа в Киеве состоялся праздничный парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. В параде приняли участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ.
Станислав Стороженко
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армия США киев ссо ирина верещук MC-130J Commando II георгий галаган дэвид табор
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