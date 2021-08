Два самолета Сил спецопераций США пролетели над Киевом на сверхнизкой высоте – видео

Военно-транспортные самолеты Сил специальных операций США MC-130J Commando II пролетели над Киевом на предельно малой высоте. Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"Силы спецопераций вместе с коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии Командование специальных операций США в Европе осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на 2-х самолетах MC-130J Commando II", – говорится в посте посольства в Twitter.

Как отмечается в посте Командования ССО США, полет состоялся 26 августа – на борту самолетов находились глава подкомитета Рады по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук, командующий Сил специальных операций Украины Георгий Галаган и командующий ССО США в Европе Дэвид Табор.

The visit that is pictured below with Maj. Gen. Hryhoriy Halahan, Iryna Vereshchuk, and Maj. Gen. David Tabor on an MC-130J Commando II (assigned to @352SOW) is a historic reminder of the dedicated resolve & shared vision b/t our allies and partners! #SOFinEurope pic.twitter.com/lgu09mpfr4