UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве состоялся военный парад по случаю 30-летия Независимости Украины: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 17:04
Фото: ОП
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси

При участии президента Владимира Зеленского в центре столицы состоялся праздничный парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В параде приняли участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Продемонстрированы новые образцы вооружения и техники — например, самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

Также продемонстрированы виды вооружения, которые Украина получила от других государств: американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Кроме того в параде приняли участие военные подразделения иностранных государств-партнеров Украины: США, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии и др.

Президент Зеленский в своем выступлении поздравил украинцев, напомнил об уникальной истории Украины, которая берет начало задолго до провозглашения независимости, пообещал взяться за возвращение в страну похороненных за границей выдающихся деятелей, а также исторических и культурных ценностей. В конце Зеленский и пошутил над беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

На параде присутствовали предыдущие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Кроме того Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, а также государственным и культурным деятелям.

Читайте также: Зеленский заявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский парад день независимости
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 