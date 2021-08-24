При участии президента Владимира Зеленского в центре столицы состоялся праздничный парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

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В параде приняли участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Продемонстрированы новые образцы вооружения и техники — например, самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

Также продемонстрированы виды вооружения, которые Украина получила от других государств: американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Кроме того в параде приняли участие военные подразделения иностранных государств-партнеров Украины: США, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии и др.

Президент Зеленский в своем выступлении поздравил украинцев, напомнил об уникальной истории Украины, которая берет начало задолго до провозглашения независимости, пообещал взяться за возвращение в страну похороненных за границей выдающихся деятелей, а также исторических и культурных ценностей. В конце Зеленский и пошутил над беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

На параде присутствовали предыдущие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Кроме того Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, а также государственным и культурным деятелям.

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Вадим Ребрина

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