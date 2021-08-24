"Мы не сироты", "вернуть свое" и шутка над Януковичем: о чем Зеленский говорил на параде

Президент Владимир Зеленский во время торжеств в честь 30-й годовщины независимости поздравил украинцев, заявил о введении нового праздника, пообещал "возвращать свое" и пошутил над Януковичем.

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"Мы не сироты и не найденыши". Зеленский напомнил об уникальной истории Украины, которая берет начало задолго до провозглашения независимости. Президент говорил о Конституции Пилипа Орлика, которой 311 лет, Софийском соборе, которому более 1000 лет, тысячелетней гривне, которая существовала при князе Владимире, украинском войске и других давних государственных символах. На фоне этого Зеленский заявил, что "мы не в гостях" и должны и вести себя соответствующим образом.

"Начинаем отмечать День украинской государственности". Прямо на трибуне Зеленский подписал указ о новом празднике, который в Украине будет отмечаться в день крещения Руси – 28 июля.

"Будем возвращать свое". Зеленский пообещал взяться за возвращение в страну похороненных за границей выдающихся деятелей, а также исторических и культурных ценностей.

"Все мы – сборная Украины". Зеленский перечислил национальности, представители которых живут в Украине. Это украинцы, крымские татары, россияне, беларусы, поляки, евреи, турки, корейцы, арабы, чеченцы и другие – всего он назвал 47 национальностей.

"Ровенская область подарила нам первого президента, а Донецкая…". Зеленский перечислил выдающихся украинцев, в том числе и президентов, из разных областей Украины, но о Викторе Януковиче решил не вспоминать: "Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина – третьего. Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку". Присутствующие на торжествах предыдущие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко посмеялись с шутки.

В парадах в честь Дня независимости приняли участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ.

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Оксана Житнюк

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