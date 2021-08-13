В Украину впервые привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика – фото
В Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика. Киевляне и гости столицы смогут увидеть экспонат с 16 августа, сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram.
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Он отметил, что ранее Украина договорилась со шведской стороной об экспонировании оригинала Конституции по случаю 30-й годовщины независимости.
Уникальный документ уже установили в экспозицию, а увидеть его сможет каждый желающий в Софии Киевской с 16 августа.
"Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать: "Добро пожаловать домой", – поделился Ткаченко.
Латиноязычная конституция будет представлена на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII- XVIII вв." в Софии Киевской. Также на экспозиции будет еще три старинных предмета того времени:
- булава гетмана Пилипа Орлика;
- Мощехранительница (знак достоинства главы Украинского государства или клейнод гетмана Ивана Мазепы);
- два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы.
Министр напомнил, что Конституция Пилипа Орлика первой в мире определяла основы государственного устройства и формы правления. В документе уже тогда вырисовывались государственные границы и шла речь о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.
- О том, что в Украину впервые за 311 лет привезут Конституцию Пилипа Орлика, стало известно в конце мая.
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