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В Украину впервые привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 13:34
В Украину впервые привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика – фото - Фото
Конституция Пилипа Орлика (Фото - president.gov.ua)

В Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика. Киевляне и гости столицы смогут увидеть экспонат с 16 августа, сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram.

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Он отметил, что ранее Украина договорилась со шведской стороной об экспонировании оригинала Конституции по случаю 30-й годовщины независимости.

Уникальный документ уже установили в экспозицию, а увидеть его сможет каждый желающий в Софии Киевской с 16 августа.

"Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать: "Добро пожаловать домой", – поделился Ткаченко.

Латиноязычная конституция будет представлена ​​на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII- XVIII вв." в Софии Киевской. Также на экспозиции будет еще три старинных предмета того времени:

- булава гетмана Пилипа Орлика;

-  Мощехранительница (знак достоинства главы Украинского государства или клейнод гетмана Ивана Мазепы);

- два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы.

Министр напомнил, что Конституция Пилипа Орлика первой в мире определяла основы государственного устройства и формы правления. В документе уже тогда вырисовывались государственные границы и шла речь о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.

СПРАВКА. Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского (Конституция Пилипа Орлика) – договор 1710 года гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов войска. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII в случае его победы в Северной войне. Документ сохранился в нескольких редакциях: на староукраинском языке в Москве и на латыни в Швеции. Документ считается первым конституционным актом в Украине.
  • О том, что в Украину впервые за 311 лет привезут Конституцию Пилипа Орлика, стало известно в конце мая.

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Оксана Житнюк
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конституция софия киевская день независимости пилип орлик
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