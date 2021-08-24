Президент Владимир Зеленский заявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности. Соответствующий указ он подписал сегодня, 24 августа, выступая в Киеве во время торжеств в честь Дня независимости.

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"Точкой отсчета" украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины, "которую не зря считают местом, где все начинается", сказал он.

"Здесь начиналось православие, здесь взял начало старославянский язык, правопреемником которого стал современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность", – сказал президент.

Он сообщил, что зарождение государственности Украина будет праздновать в день крещения Киевской Руси (28 июля, – ред.), и прямо на трибуне подписал соответствующий указ.

В парадах в честь Дня независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

В 10:00 24 августа в Киеве стартовали торжества в честь Дня независимости, а сам парад при участии военнослужащих и техники всех сил сектора безопасности и обороны страны и стран-партнеров начнется около 11:15.

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Оксана Житнюк

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