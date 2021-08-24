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Военный парад в честь Дня независимости в Киеве: видеотрансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 09:37
Репетиция парада (фото - Минобороны)
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В Киеве утром 24 августа начались торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Трансляцию ведут Офис президента, Суспільне и Радио Свобода.

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Начало торжеств – в 10:00, а сам праздничный парад Вооруженных сил при участии военнослужащих и техники всех сил сектора безопасности и обороны страны и стран-партнеров начнется около 11:15.

После завершения государственных мероприятий в Киеве пройдет Марш защитников при участии ветеранов и волонтеров. В 14:00 колонна двинется от парка Шевченко через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь и пройдет по Крещатику к Майдану.

Утром в день 30-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский вместе с супругой приняли участие в праздничном молебне за Украину.

  • В парадах в честь Дня независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в Киеве не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике. 

Смотрите также: Украинские военные на репетиции парада напомнили Путину свое мнение о нем: видео

Оксана Житнюк
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ВСУ киев Крещатик трансляция парад день независимости стрим марш защитников
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