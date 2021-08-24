UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Монатик, Андрей Шевченко и военные: кого награждал Зеленский на параде в Киеве – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 15:02
Монатик, Андрей Шевченко и военные: кого награждал Зеленский на параде в Киеве – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский во время торжеств в честь 30-й годовщины независимости вручил государственные награды военнослужащим, а также государственным и культурным деятелям. Среди награжденных были певец Дмитрий Монатик и футбольный тренер Андрей Шевченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Почетное звание "Заслуженный артист Украины" Зеленский присвоил артисту театра Андрею Исаенко, а также певцу, автору песен, и композитору Дмитрию Монатику.

Артисту Назарию Яремчуку посмертно присвоили звание Героя Украины. Также это звание получил учитель физики харьковского лицея №27 Илья Гельфгат.

Зеленский наградил орденом Свободы президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубку.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили актер и певец Вахтанг Кикабидзе и главный тренер сборной команды Украины по футболу в 2016-2021 годах Андрей Шевченко.

Также награждались украинские военнослужащие. Звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда получили солдат Сергей Белоус (посмертно), старшина Максим Ридзанич (посмертно), полковник Евгений Сидоренко. Орденом Богдана Хмельницкого III степени президент наградил подполковника Виктора Кохана. Еще ряд военнослужащих получили медали "Защитнику отечества" и "За воинскую службу".

  • 22 августа Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.
  • В этот день президент также присвоил награду Национальная легенда Украины певице Софии Ротару, бывшему тренеру футбольного клуба Динамо Олегу Блохину и еще пятерым другим деятелям культуры и спорта.
  • 23 августа после саммита Крымской платформы Зеленский вручил ордена 16 его участникам.

Читайте также: "Мы не сироты", "вернуть свое" и шутка над Януковичем: о чем Зеленский говорил на параде

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский награждение орден герой парад день независимости звание дмитрий монатик
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 