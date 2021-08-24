Монатик, Андрей Шевченко и военные: кого награждал Зеленский на параде в Киеве – видео

Президент Владимир Зеленский во время торжеств в честь 30-й годовщины независимости вручил государственные награды военнослужащим, а также государственным и культурным деятелям. Среди награжденных были певец Дмитрий Монатик и футбольный тренер Андрей Шевченко.

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Почетное звание "Заслуженный артист Украины" Зеленский присвоил артисту театра Андрею Исаенко, а также певцу, автору песен, и композитору Дмитрию Монатику.

Артисту Назарию Яремчуку посмертно присвоили звание Героя Украины. Также это звание получил учитель физики харьковского лицея №27 Илья Гельфгат.

Зеленский наградил орденом Свободы президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубку.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили актер и певец Вахтанг Кикабидзе и главный тренер сборной команды Украины по футболу в 2016-2021 годах Андрей Шевченко.

Также награждались украинские военнослужащие. Звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда получили солдат Сергей Белоус (посмертно), старшина Максим Ридзанич (посмертно), полковник Евгений Сидоренко. Орденом Богдана Хмельницкого III степени президент наградил подполковника Виктора Кохана. Еще ряд военнослужащих получили медали "Защитнику отечества" и "За воинскую службу".

22 августа Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.

В этот день президент также присвоил награду Национальная легенда Украины певице Софии Ротару, бывшему тренеру футбольного клуба Динамо Олегу Блохину и еще пятерым другим деятелям культуры и спорта.

23 августа после саммита Крымской платформы Зеленский вручил ордена 16 его участникам.

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Оксана Житнюк

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