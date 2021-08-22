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Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 19:33
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы - Фото
Меркель и Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский наградил орденом канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев 22 августа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

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Сегодня, 22 августа, Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.

В тексте документа сказано, что канцлер Германии получила орден "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украино-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

СПРАВКА. Орден Свободы был учрежден в 2008 году третьим президентом Виктором Ющенко. Его вручают за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Ангела Меркель орден указ награждение
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