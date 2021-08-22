Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Президент Владимир Зеленский наградил орденом канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев 22 августа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

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Сегодня, 22 августа, Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.

В тексте документа сказано, что канцлер Германии получила орден "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украино-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

СПРАВКА. Орден Свободы был учрежден в 2008 году третьим президентом . Орден Свободы был учрежден в 2008 году третьим президентом Виктором Ющенко . Его вручают за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Оксана Житнюк

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