Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
22.08.2021, 19:33
Меркель и Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский наградил орденом канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев 22 августа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
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Сегодня, 22 августа, Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.
В тексте документа сказано, что канцлер Германии получила орден "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украино-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
СПРАВКА. Орден Свободы был учрежден в 2008 году третьим президентом Виктором Ющенко. Его вручают за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
- 12 июля президент Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- После этого Меркель обсудила СП-2 с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по газопроводу. Украина осталась им недовольна и инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией.
- 22 августа Меркель встретилась с Зеленским в Киеве. Они говорили о Северном потоке-2, реформах в Украине, ситуации в Афганистане, но приоритетной темой было мирное урегулирование на Донбассе.
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