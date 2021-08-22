Ротару, Блохин и еще пять деятелей: кто получил награду Национальная легенда от Зеленского
Президент Владимир Зеленский присвоил награду Национальная легенда Украины певице Софии Ротару, бывшему тренеру футбольного клуба Динамо Олегу Блохину и пятерым другим деятелям культуры и спорта. Трансляция церемонии велась на странице Офиса президента в Facebook.
Зеленский сообщил, что сегодня, 22 августа, награды получают семеро выдающихся украинцев:
- поэт-песенник Юрий Рыбчинский;
- художник Иван Марчук;
- бывший главный тренер ФК Динамо Олег Блохин;
- хореограф Мирослав Вантух;
- балерина Елена Потапова;
- певица София Ротару;
- композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Зеленский подчеркнул, что награды "национальным легендам" в Украине будут вручать ежегодно по случаю Дня независимости.https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-nagradil-merkel-ordenom-svobody
- 14 июля стало известно о решении Зеленского основать награду Национальная легенда Украины.
- 16 августа Зеленский утвердил положение о награде, рисунок этой награды и образец бланка диплома к ней.
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