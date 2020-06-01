Мирослав Скорик (фото - facebook.com/zelenskiy95)

На 82 году жизни умер известный украинский композитор Мирослав Скорик. Об этом в Facebook сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора.

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", - написал президент в Facebook.

Скорик - автор музыки к опере "Моисей", балетам "Каменщики" и "Возвращение Баттерфляй", ряда кантат для хора и симфонического оркестра, симфонических произведений, камерно-инструментальных и вокальных произведений. Написал музыку к более, чем 40 фильмам, включая "Тени забытых предков".

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Преподавал во Львовской и в Киевской консерваториях, работал в США и Австралии, возглавлял кафедру истории украинской музыки в Национальной музыкальной академии им.Чайковского. Был сопредседателем Национального союза композиторов, художественным руководителем Киевской оперы.

В 2008 г Скорик был удостоен звания Герой Украины с вручением Ордена государства, в 2010 - удостоен Ордена за заслуги I степени.