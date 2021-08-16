Из золота, в виде цветка. Зеленский утвердил награду Национальная легенда Украины: рисунок

Президент Владимир Зеленский утвердил награду Национальная легенда Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства, там же опубликован соответствующий указ.

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Зеленский утвердил положение о награде Национальная легенда Украины, рисунок этой награды и образец бланка диплома к ней.

Согласно документу, награды удостаиваются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Наградной знак Национальная легенда изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

В центре наградного знака – рельефное изображение знака Княжеского государства Владимира Великого.

Размер знака – 45 мм.

Награждать знаком Национальная легенда Украины будут указом президента ежегодно по случаю Дня независимости.

14 июля стало известно о решении Зеленского основать награду Национальная легенда Украины.

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Наталия Медведева

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