Президент Владимир Зеленский решил основать награду "Национальная легенда Украины". Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Зеленский поручил Кабмину провести конкурс на лучший рисунок награды и до 9 августа представить президенту проект положения о ней.

Изготовлением награды и атрибутов к ней будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка.

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Вадим Ребрина

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