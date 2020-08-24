Экс-лидер группы Тартак Положинский отказался от ордена, которым его наградил Зеленский

Положинский считает, что наград больше заслуживают задержанные по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь

Музыкант Александр Положинский, экс-лидер группы Тартак, отказался от ордена "За заслуги" ІІІ степени, которым наградил его президент Владимир Зеленский. Об этом музыкант сообщил в видеообращении в Facebook.

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"Ордена, медали, другие государственные звания и награды оставьте тем, кому они действительно нужны и кто их действительно заслуживает. А мне это ненужно," - заявил музыкант.

Он подчеркнул, что наград заслуживают те военнослужащие, ветераны и волонтеры, которые вышли сегодня на Марш защитников в Киеве.

Также наград, по его мнению, заслуживают музыкант Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Положинский назвал их терпящими беззаконие в течение уже полугода, и упомянул, что в этом замешан Зеленский, который присутствовал на брифинге, где представители МВД безосновательно, по мнению музыканта, назвали их убийцами Шеремета.

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Денис Юдин

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