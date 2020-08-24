Зеленский дал звания заслуженных артистов Михалку и Dzidzio

Dzidzio сегодня исполнял гимн на торжествах в честь Дня незаивсимости. Михалок с президентом поехали в военный госпиталь

Экс-лидер группы Ляпис Трубецкой и фронтмен коллектива Brutto Сергей Михалок, а также артист Михаил Хома, выступающий под псевдонимом Dzidzio, получили звания заслуженных артистов Украины. Награды им вручил президент Владимир Зеленский во время торжеств на Софийской площади в честь Дня независимости.

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Президент сказал Dzidzio, что его исполнение гимна на сегодняшнем празднике – это высший пилотаж.

Михалок поблагодарил президента, тот в ответ сказал: "Спасибо тебе, ты – молодец".

В распоряжении LIGA.net также оказалось видео из военного госпиталя, где Михалок в присутствии Зеленского исполняет украинским бойцам свои стихотворения и ставшую легендарной для украинских бойцов песню "Воины света".

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Сегодня Украина отмечает 29-й День независимости - программа торжеств.

На Софийской площади в Киеве прошли официальные мероприятия, поздравлял украинцев президент Зеленский.

Также в центре Киева десятки тысяч людей вышли на Марш защитников.

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Марк Сировой

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