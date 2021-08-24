Зеленский наградил орденами участников Крымской платформы
После окончания первого саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский наградил участников орденами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Орден князя Ярослава Мудрого I степени от Зеленского получили:
- президент Польши Анджей Дуда;
– президент Венгрии Янош Адер;
- президент Эстонии Керсти Кальюлайд;
- президент Латвии Эгилс Левитс;
- президент Европейского совета Шарль Мишель;
- президент Литвы Гитанас Науседа;
- президент Финляндии Саули Ниинисте;
- президент Словении Борут Пахор;
- президент Молдовы Майя Санду;
- исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Орден Ярослава Мудрого II степени получил премьер-министр Швеции Стефан Левен.
Орден "За заслуги" I степени получили:
- премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили;
- президент Национального совета парламента Швейцарии Андреас Эби;
- премьер-министр Румынии Флорин Кыцу;
- премьер-министр Словакии Эдуард Хегер;
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
- 22 августа Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.
- В этот день президент также присвоил награду Национальная легенда Украины певице Софии Ротару, бывшему тренеру футбольного клуба Динамо Олегу Блохину и еще пятерым другим деятелям культуры и спорта.
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