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Зеленский наградил орденами участников Крымской платформы

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24.08.2021, 00:37
Зеленский наградил орденами участников Крымской платформы - Фото
Награждение после саммита (Фото - пресс-служба президента)

После окончания первого саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский наградил участников орденами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Орден князя Ярослава Мудрого I степени от Зеленского получили:

- президент Польши Анджей Дуда;
– президент Венгрии Янош Адер;
- президент Эстонии Керсти Кальюлайд;
- президент Латвии Эгилс Левитс;
- президент Европейского совета Шарль Мишель;
- президент Литвы Гитанас Науседа;
- президент Финляндии Саули Ниинисте;
- президент Словении Борут Пахор;
- президент Молдовы Майя Санду;
- исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Орден Ярослава Мудрого II степени получил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Орден "За заслуги" I степени получили:

- премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили;
- президент Национального совета парламента Швейцарии Андреас Эби;
- премьер-министр Румынии Флорин Кыцу;
- премьер-министр Словакии Эдуард Хегер;
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

СПРАВКА. Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающуюся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Орден "За заслуги" I, II, III степени – награда за выдающиеся заслуги граждан в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной и общественной деятельности.
  • 22 августа Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.
  • В этот день президент также присвоил награду Национальная легенда Украины певице Софии Ротару, бывшему тренеру футбольного клуба Динамо Олегу Блохину и еще пятерым другим деятелям культуры и спорта.

Читайте также: "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский орден награда За заслуги крымская платформа саммит
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