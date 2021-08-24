Зеленский наградил орденами участников Крымской платформы

После окончания первого саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский наградил участников орденами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Орден князя Ярослава Мудрого I степени от Зеленского получили:

- президент Польши Анджей Дуда;

– президент Венгрии Янош Адер;

- президент Эстонии Керсти Кальюлайд;

- президент Латвии Эгилс Левитс;

- президент Европейского совета Шарль Мишель;

- президент Литвы Гитанас Науседа;

- президент Финляндии Саули Ниинисте;

- президент Словении Борут Пахор;

- президент Молдовы Майя Санду;

- исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Орден Ярослава Мудрого II степени получил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Орден "За заслуги" I степени получили:

- премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили;

- президент Национального совета парламента Швейцарии Андреас Эби;

- премьер-министр Румынии Флорин Кыцу;

- премьер-министр Словакии Эдуард Хегер;

- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

СПРАВКА. Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающуюся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Орден "За заслуги" I, II, III степени – награда за выдающиеся заслуги граждан в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной и общественной деятельности.

22 августа Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.

В этот день президент также присвоил награду Национальная легенда Украины певице Софии Ротару, бывшему тренеру футбольного клуба Динамо Олегу Блохину и еще пятерым другим деятелям культуры и спорта.

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Оксана Житнюк

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