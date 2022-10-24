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"У меня по Украине 18 лет висит. Сидеть всю жизнь?" – оккупант боится плена. Перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 10:28
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Российский военный боится попасть в плен и рассказал о произошедшем боестолкновении со своими же подразделениями. Об этом идет речь в телефонном разговоре оккупанта, который перехватило Главное управление разведки и опубликовало запись.

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"Стремная х**ня, когда танк на тебя х*ярит... Это очень-очень стремно. И под снайпера когда попали – тоже стремная х**ня. Над головой свистит, не поймешь откуда, начали х*ярить непонятно куда", – жалуется оккупант.

Его собеседница попросила уточнить, о чем он говорит.

"Выдвинулись на позиции короче. Танки пошли, мы выдвинулись с этим самым, с РПГешкой по танку е**нуть и по нам начал снайпер х*ярить, а потом снайпер отх*ярил, начали наши по нам х*ярить... Начали наши х*ярить, мы начали по ним, а потом поняли, короче, что это наши", – рассказал оккупант.

Российский военный признался, что боится плена и спит с гранатой под подушкой.

"Гранату подготовил, чтобы под себя засунуть, поняла? Думаю, потому что плен это такое дело. Я и сплю с гранатой под подушкой", – рассказал он.

Собеседница спросила, не собирается ли он себя взорвать.

"Не, так если ранение, еще какая-то х**ня, некому будет выносить, так б**дь, это же такое дело. Не помнишь, что у меня по Украине 18 лет уже висит? И что? Сидеть всю жизнь?" – объясняет оккупант.

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Наталія Медведєва
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война гур перехват
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