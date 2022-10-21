UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты похитили своего же военного и требовали за него выкуп – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 19:51
Оккупанты похитили своего же военного и требовали за него выкуп – перехват ГУР - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Во временно оккупированной Донецкой области местные террористы похитили российского военнослужащего, бросили его "на подвал" и требовали выкуп от его семьи. Об этом рассказывает один из оккупантов в перехваченном ГУР телефонном разговоре.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам участника разговора, его сослуживец по фамилии Кутузов "пошел в город за самогонкой", где его "свои же коменданты по башке долбанули и в подвале закрыли". 

После этого похитители отправили фотографии связанного заложника его матери и жене с сообщением, что он якобы попал в плен и за его освобождение нужно заплатить выкуп. 

"Свои же? Наши?" – удивляется женщина.

"Да, "дэнээровцы". Потом выяснилось, что он действующий военный, его жена мне звонила, и мы тоже туда ездили... Выбили его через начальство", – рассказывает оккупант.  

Слушайте также: "Нашел поле конопли, домой не поеду, пока война не кончится" – перехват ГУР

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты телефонный разговор захват заложника перехват ГУР
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 