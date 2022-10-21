Оккупанты похитили своего же военного и требовали за него выкуп – перехват ГУР

Во временно оккупированной Донецкой области местные террористы похитили российского военнослужащего, бросили его "на подвал" и требовали выкуп от его семьи. Об этом рассказывает один из оккупантов в перехваченном ГУР телефонном разговоре.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам участника разговора, его сослуживец по фамилии Кутузов "пошел в город за самогонкой", где его "свои же коменданты по башке долбанули и в подвале закрыли".

После этого похитители отправили фотографии связанного заложника его матери и жене с сообщением, что он якобы попал в плен и за его освобождение нужно заплатить выкуп.

"Свои же? Наши?" – удивляется женщина.

"Да, "дэнээровцы". Потом выяснилось, что он действующий военный, его жена мне звонила, и мы тоже туда ездили... Выбили его через начальство", – рассказывает оккупант.

Слушайте также: "Нашел поле конопли, домой не поеду, пока война не кончится" – перехват ГУР

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.