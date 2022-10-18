"Нашел поле конопли, домой не поеду, пока война не кончится" – перехват ГУР

Оккупант-контрактник рассказывает жене, что "сидит на второй линии обороны" и обкуривается коноплей. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки.

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Главное событие, о котором рассказывает оккупант, – то, что он "нашел поле конопли", на котором "бошек тьма", так что он "задолбался дуть".

"Если ты Коляну позвонишь, Колян сам отправится к тебе", — говорит жена.

"Да сижу я в окопах на второй линии обороны, ходим, гуляем, пиво пьем", – говорит оккупант.

На вопрос, когда он вернется домой, он отвечает, что "походу никогда, пока не закончится война".

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Сергій Бережний

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