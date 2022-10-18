UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нашел поле конопли, домой не поеду, пока война не кончится" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 18:26
Фото - Генштаб ВСУ

Оккупант-контрактник рассказывает жене, что "сидит на второй линии обороны" и обкуривается коноплей. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главное событие, о котором рассказывает оккупант, – то, что он "нашел поле конопли", на котором "бошек тьма", так что он "задолбался дуть".

"Если ты Коляну позвонишь, Колян сам отправится к тебе", —  говорит жена.

"Да сижу я в окопах на второй линии обороны, ходим, гуляем, пиво пьем", – говорит оккупант. 

На вопрос, когда он вернется домой, он отвечает, что "походу никогда, пока не закончится война".  

Слушайте также: "Приехал немцев бить" – перехват ГУР о "мотивации" российского добровольца из Москвы

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 