"Нашел поле конопли, домой не поеду, пока война не кончится" – перехват ГУР
18.10.2022, 18:26
Фото - Генштаб ВСУ
Оккупант-контрактник рассказывает жене, что "сидит на второй линии обороны" и обкуривается коноплей. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки.
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Главное событие, о котором рассказывает оккупант, – то, что он "нашел поле конопли", на котором "бошек тьма", так что он "задолбался дуть".
"Если ты Коляну позвонишь, Колян сам отправится к тебе", — говорит жена.
"Да сижу я в окопах на второй линии обороны, ходим, гуляем, пиво пьем", – говорит оккупант.
На вопрос, когда он вернется домой, он отвечает, что "походу никогда, пока не закончится война".
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