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"Приехал немцев бить" – перехват ГУР о "мотивации" российского добровольца из Москвы видео

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 18:47
Видео: ГУР
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват, в котором военнослужащий армии РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и о российских добровольцах.

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Оккупант пожаловался на военнослужащих ВСУ, которые успешно продвигаются и находятся уже в 50-150 метрах от позиции, на которой пребывает россиянин.

"Вчера как начали стрелять по нам…. Чуть душа не выпала. Вот эта Херсонская область – тут пи*** все плачевно. Я не знаю вообще, когда домой приеду. Я хочу домой приехать хотя бы целым. Уже не знаю, когда, но хотя бы целым", – сказал оккупант.

Собеседница спросила оккупанта, зачем россияне вообще поехали в Украину – ради денег?

Он затруднился ответить на этот вопрос, но сказал, что "некоторые" москвичи возрастом 45-50 лет приехали добровольцами, хотя в столице РФ у них есть дорогие машины, коттеджи и частные участки.

"Сам по желанию пришел и поехал. Немцев бить", – рассказал оккупант о "мотивации" одного из добровольцев, которому 45 лет.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 15 октября потери армии РФ составили около 64 700 убитыми. 
  • ОК "Юг" сегодня сообщило, что ВСУ уничтожили российский вертолет, который пытался атаковать украинские позиции в Херсонской области, а авиация ударила по системам ПВО россиян на юге.

Читайте также: "Пацанов убило много моих, украинцы на самом деле дерутся нормально" – перехват ГУР

Оксана Житнюк
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