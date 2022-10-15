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Российский вертолет пытался атаковать позиции ВСУ под Херсоном, но был уничтожен – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 16:46
Российский вертолет пытался атаковать позиции ВСУ под Херсоном, но был уничтожен – ОК
Российский вертолет (Фото: Воздушные силы ВСУ)

Украинские военнослужащие уничтожили российский вертолет, который пытался атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, а украинская авиация ударила по системам противовоздушной обороны на временно оккупированной территории. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 110 огневых задач, а авиация отработала два удара, в частности по системам ПВО россиян на временно оккупированных территориях, передает "Юг".

В сводке сообщается, что попытка россиян нанести авиационные удары по позициям ВСУ в Херсонской области была пресечена – вертолет уничтожен.

Также ночью над Николаевской областью украинские силы ПВО сбили шесть российских дронов, над Херсонщиной – два, а над югом Днепропетровской области – пять.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 15 октября потери армии РФ составили около 64 700 убитыми. За минувшие сутки россияне лишились двух вертолетов.

Смотрите также: Два выстрела – минус две САУ россиян: видео работы украинских морпехов и "богов войны"

Оксана Житнюк
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