Российский вертолет пытался атаковать позиции ВСУ под Херсоном, но был уничтожен – ОК "Юг"

Украинские военнослужащие уничтожили российский вертолет, который пытался атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, а украинская авиация ударила по системам противовоздушной обороны на временно оккупированной территории. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 110 огневых задач, а авиация отработала два удара, в частности по системам ПВО россиян на временно оккупированных территориях, передает "Юг".

В сводке сообщается, что попытка россиян нанести авиационные удары по позициям ВСУ в Херсонской области была пресечена – вертолет уничтожен.

Также ночью над Николаевской областью украинские силы ПВО сбили шесть российских дронов, над Херсонщиной – два, а над югом Днепропетровской области – пять.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 15 октября потери армии РФ составили около 64 700 убитыми. За минувшие сутки россияне лишились двух вертолетов.

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Оксана Житнюк

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