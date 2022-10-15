UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов, два вертолета и 19 единиц артиллерии — потери РФ

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 10:36
ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов, два вертолета и 19 единиц артиллерии — потери РФ - Фото
Уничтоженная техника РФ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 оккупантов, 19 единиц артиллерии и сбили два вертолета за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В утренней сводке Генштаба военные заявили, что авиация ВСУ нанесла около 30 ударов, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 12 складов с боеприпасами и одну артиллерийскую установку.

Общие потери противника с момента полномасштабного вторжения составили: 

личного состава — 64700 (+400),

танков — 2524 (+3),

боевых бронированных машин — 5179 (+7),

артиллерийских систем — 1582 (+16),

РСЗО — 365 (+3),

средств ПВО — 186,

самолетов — 268,

вертолетов — 242 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1210 (+11),

крылатых ракет — 316,

кораблей/катеров — 16,

автомобильной техники и автоцистерн — 3951 (+7),

специальной техники — 142.

Читайте также: "Их поражение неизбежно". Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб потери России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 