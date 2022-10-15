ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов, два вертолета и 19 единиц артиллерии — потери РФ
Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 оккупантов, 19 единиц артиллерии и сбили два вертолета за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке Генштаба военные заявили, что авиация ВСУ нанесла около 30 ударов, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 12 складов с боеприпасами и одну артиллерийскую установку.
Общие потери противника с момента полномасштабного вторжения составили:
личного состава — 64700 (+400),
танков — 2524 (+3),
боевых бронированных машин — 5179 (+7),
артиллерийских систем — 1582 (+16),
РСЗО — 365 (+3),
средств ПВО — 186,
самолетов — 268,
вертолетов — 242 (+2),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1210 (+11),
крылатых ракет — 316,
кораблей/катеров — 16,
автомобильной техники и автоцистерн — 3951 (+7),
специальной техники — 142.
- Британская разведка заявила, что мобилизованные россияне вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, а снаряжение резервистов остается скудным.
- Во временно оккупированных Донецке и Токмаке больницы переполнены ранеными захватчиками, врачи не принимают гражданских из-за нехватки мест.
- Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по российским оккупантам на южном направлении, в ОК "Юг" назвали потери противника.
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