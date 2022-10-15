ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов, два вертолета и 19 единиц артиллерии — потери РФ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 оккупантов, 19 единиц артиллерии и сбили два вертолета за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке Генштаба военные заявили, что авиация ВСУ нанесла около 30 ударов, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 12 складов с боеприпасами и одну артиллерийскую установку.

Общие потери противника с момента полномасштабного вторжения составили:

личного состава — 64700 (+400),

танков — 2524 (+3),

боевых бронированных машин — 5179 (+7),

артиллерийских систем — 1582 (+16),

РСЗО — 365 (+3),

средств ПВО — 186,

самолетов — 268,

вертолетов — 242 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1210 (+11),

крылатых ракет — 316,

кораблей/катеров — 16,

автомобильной техники и автоцистерн — 3951 (+7),

специальной техники — 142.

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Дмитро Гриниченко

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